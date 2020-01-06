夥男友等5人扮遭禁錮向家人索贖金　女被告判18月感化

運輸男工認識住公屋的女友後，把女友一家人當作「搖錢樹」，不但屢次要女友幫他向銀行或財務公司借錢，又教女友用謊言向家人索錢，甚至聲稱把女友及其家人的資料用來借貴利，先後令女友一家付出約42萬港元。惟運輸工仍不滿足，竟與當時已懷了自己骨肉7個月的女友串謀設局，假裝女友被債主禁錮，圖再勒索女友家人35萬港元贖金。該對情侶徐景樺和楊夢儀，以及1名同黨早前承認勒索等罪，而另有3名被告則經審訊後，被裁定串謀洗黑錢等罪罪成，案件今(6日)在區院再訊。

6名被告依次是徐景樺(31歲)、莊浩文(26歲)、楊夢儀(28歲)、韓可欣(又名張鳳艷，43歲)、梁惠琳(22歲)和文學輝(55歲)。法院今日處理莊浩文、楊夢儀、韓可欣及梁惠琳判刑，餘下兩名被告則押後處理。

法官指有份參與勒索事主一家金錢及恐嚇事主銷案等的莊浩文，其角色活躍，遂判處莊監禁22個月。至於參與勒索自己家人的楊夢儀，法官則接納她是在被迫下犯案，且家人已原諒她，希望她反省後努力工作，用心養大自己的女兒，並指「拍拖啊、識男仔無問題」，但有問題應與家人商量，最後判她18個月感化。

而涉及洗黑錢的兩名女被告，其中韓可欣被判囚16個月，而梁惠琳則被判200小時社會服務令。