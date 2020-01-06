NGO高層年薪跳升至逾300萬元　直逼社署署長成打工皇帝

政府資助社福機構運作，機構管理層薪酬卻直追政府高薪，成為打工皇帝！根據社署最新的非政府機構(NGO)最高三層職員薪酬檢討報告顯示，聖公會福利協會總幹事李正儀由2017至2018年度第二高薪，跳升至2018至2019年度的第一高薪，年薪由270.6萬港元上升至307.8萬港元，加薪37.1萬港元，增幅約13.7%，年薪直逼前社署署長葉文娟的312萬港元。

每年隨着公務員加薪，社會福利署都會撥款予資助非政府機構加薪給員工，社署發言人表示，2018至2019年度向169間機構發放額外撥款約5.6億港元，當中74間獲經常資助的機構需要並已提交檢討報告。而同年度首長級及高層公務員則加薪4.06%。

聖公會福利協會在2018至2019年獲社署整筆撥款約7億港元，該會提交社署的檢討報告顯示，最高薪總幹事李正儀年薪總額近307.82萬港元，其中社署資助薪金佔237.21萬港元；對比2017至2018年度的報告，年薪總額270.69萬港元，其中208.43萬港元為社署資助。2018至2019年度扣除公積金供款、現金及非現金津貼，年薪亦達208萬港元。李正儀職級等同政府首長級D3官員，但人工接近D6級社署署長。

社署指，該署根據《整筆撥款手冊》所列明的機制，每年按公務員薪酬調整的幅度，向所有受津助機構發放薪酬調整撥款。政府一般不會參與訂定或調整資助機構的員工薪酬，這些是機構作為僱主與其僱員之間的事宜。社署指，根據《最佳執行指引》有關薪酬調整撥款的要求，機構在運用薪酬調整撥款時，須按公務員薪酬調整的百分比調整員工的薪酬，或把薪酬調整的額外撥款全數用於薪酬調整。東網正向聖公會福利協會查詢總幹事大幅加薪原因。