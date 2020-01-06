議員轟政府應對武漢肺炎反應慢　促高鐵不停武漢

湖北武漢爆出多人感染不明肺炎後，香港目前亦累計出現17宗懷疑個案，而港府在個案數字於短短幾日間急升後，才於前日(4日)啟動嚴重應變級別，但未有實質方案應對。有立法會議員今日(6日)直斥政府對事件反應緩慢，擔心會在社區大爆發。

本身是專科醫生的議員郭家麒指出，港府於前日才宣布進入嚴重狀態，但沒有實質方案應對，相反台灣及澳門的防禦工作均比香港多。他舉例指，現時內地經武漢抵港的高鐵無特別安排，甚至連體溫測試都沒有，建議政府應與內地鐵路局討論，列車盡量不停武漢。

郭又質疑現時並無健康申報制度，如日前中大內地生到私院求醫，私院無公布個案，至今都無法追蹤曾接觸過該學生的人士。他又批評政府對事件反應緩慢，加上農曆新年將至，擔心春運期間武漢病毒及流感大爆發，希望政府盡快推出實質對策應對新型病毒。

此外，世界衞生組織指，根據目前掌握的資料，不建議對中國實行任何旅行或貿易限制，亦不建議對旅客採取任何具體措施，建議如果旅行期間或旅行後出現呼吸系統疾病症狀的旅客就醫，並告知醫護人員有關旅行經歷。