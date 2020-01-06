西九M+博物館料首季取入伙紙　最快年底開幕

立法會一個委員會今(6日)討論西九文化區場地營運的進度，有議員關注西九文化區M+博物館屢爆工程合約問題，擔心能否如期在3月獲取入伙紙。西九文化區管理局行政總裁栢志高預計3、4或5月可取得入伙紙，視乎巡查員的要求是否有變動，取得入伙紙後仍需9個月裝修場地，預計今年底或者明年初開幕。

西九文化區管理局早前宣布與負責機電水喉工程的李德屋宇設備有限公司(李德)終止小型分判合約，因該公司屢次違反分判合約，無法履行合約條款，包括未能如期向僱員發放薪金。栢志高指，事件約有120名工人受影響，一直與勞工處跟進事件，截至去年12月底絕大部分工人已出糧，僅有一至兩宗個案因出勤資料不齊未能解決。

西九亦在會上交代項目營運狀況，栢志高指近月的社會事件對文化區有影響，管理局需要努力維持表演場地的節目編排，盡可能保持場地開放，但仍有部份時間，觀眾、場地租用者以至員工都受到交通問題影響，令部分節目需要改期或取消。

戲曲中心及自由空間去年已展開營運，自去年5月起開始供公眾租用，至今年3月底的使用率為84%，當中24%為管理局的作品，76%為租用者節目。自由空間的大盒是香港其中一個面積最大的黑盒劇場，自去年6月起供公眾租用，至今年3月期間的使用率為75%，當中80%為管理局的作品，20%為租用者節目。所有節目中，有52%是戲劇、舞蹈佔18%、音樂佔16%、多元藝術佔13%及非表演藝術佔1%。