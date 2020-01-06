中滔環保主席涉借錢不還　遭2公司追逾3.5億欠款

上市公司中滔環保集團之主席兼大股東徐湛滔，上周五(3日)被兩間公司入稟高院原訟庭追討欠債，3筆欠款的總額超過3.5億港元。

上述3宗民事訴訟案件由兩間公司提出。兩間原告公司Goldteam Group Limited和Precision Faith Limited的聯絡地址相同，均在灣仔英皇集團中心，與英皇集團的地址相同。其中Goldteam提出兩宗訴訟，首宗指被告徐湛滔先後在2018年3月和9月，兩次與其訂立口頭協議，合共向被告借款8000萬港元，被告在清還部分本金後，截至去年11月中，尚欠款項為4459萬餘港元。

第2宗案件就指Goldteam在2018年4月，向一間Keen Vast Holdings Limited借款2億港元，徐則擔任貸款擔保人。貸款原應在同年7月清還，但至今未還，本金連利息至去年11月中已累積至2.65億多港元。Goldteam現要求徐和Keen Vast全數清還上述款項。

至於第3宗訴訟的原告Precision Faith，指稱在2018年9月向徐湛滔借款3176萬多港元，徐同樣至今分毫未還，本金連利息截至去年11月中累積至4084萬多港元。原告要求徐清還有關欠款，並判徐要在去年11月中起，繼續向原告支付利息。