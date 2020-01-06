將軍澳政府大樓工程將升為甲級　料涉61億元

立法會財經事務委員會今日(6日)召開會議，討論將軍澳第67區政府聯用辦公大樓提升為甲級工程項目，估計費用約61億港元，期間議員陳振英認為工程費用過高，加上政府未來財政情況將會轉弱，或會面對結構性赤字，工程項目是否可簡化設計減少費用。

陳振英又質疑當局數據提供不足，如一次過搬遷重置費用、新舊大樓經常性開支比較等。財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指，有關數據將適時提供給議員，議案最終獲得通過，將交由工務小組委員會審議。

另外，會議亦通過在財經事務及庫務局財經事務科開設2個首長級常額職位，以推展各項主要政策和立法措施。議員麥美娟認為新開職位應加強監管放債人等工作，加上本港放債人條例已多年未有檢討，促請開設職位後應立即檢討整個法例，成立監管機構等。

財經事務及庫務局副秘書長吳靜靜指，過去局方專注打擊不良中介手法，投訴數字由2016年的600宗，降至2017年的少於200宗；局方亦了解到市民對過度借貸及年利率過高等問題的關注，因此對是否需要修改條例持開放態度，並已委託公司註冊處進行全面調查，了解無抵押私人市場情況後再作考慮。