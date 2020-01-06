修例風波：政黨倡增專隊處理檢控　設24小時法庭審判

過去逾半年，香港發生多次示威遊行及暴力衝擊，導致整體經濟受挫，各行業營業額下跌、失業率攀升。有政黨今(6日)對2020/21年度財政預算案提出建議，希望政府在非常時期，可以突破社會困局，改革過去理財觀念，以恢復社會秩序及解決社會深層次矛盾。

民建聯對本年度財政預算案13方面提出合共88項建議，包括恢復秩序、安定社會；提振經濟；紓解民困；收窄貧富差距；支援中產。其中，該黨建議加快處理被捕人士的檢控程序，包括增加警方負責調查及檢控的人員，建議律政司增設專職隊伍負責檢控工作，參考英國倫敦暴亂時，設立24小時特別法庭，加快審判工作。

另外，該黨建議設立復元基金、中小企設備受損基金等支援受影響企業。提振經濟及紓解民困方面，該黨建議寬免2019/20年度100%的利得稅、薪俸稅、個人入息稅，上限5萬港元，又建議政府產業額外增加6個月減租一半、為公屋住戶代繳2個月租金、為合資格領取長者醫療卷的市民提供額外1000港元金額，以及寬免2020/21年度全年差餉，每季上限為2500港元等。

至於收窄貧富差距及支援中產方面，該黨建議為60至64歲的長者增設銀齡卡、將生果金下調至65歲、設立「劏房」租管、將公共交通津貼計劃門欄從400港元下調至200港元、設立聘請外傭開支扣稅額，並減低自住物業差餉徵收率水平，以及提高子女免稅額和供養兄弟姊妹免稅額等。