涉性侵3女網友　地盤工稱12歲事主曾裸身視像通話

24歲地盤散工黃子軒被指先後在大廈梯間性侵犯3名女網友的案件，今(6日)在高等法院續審。控方播放被告與警方進行的錄影會面紀錄，主要談及被告被指與當時12歲女事主Y性交及以Y的裸照要脅見面的事件。

被告稱對Y有少許印象，並指是以Anson Tsui的Facebook帳戶認識Y，但Y並非他女友，他認為只是網友，極其量只可稱為「契妹」且認為Y很煩。被告稱曾與Y見面數次，Y亦曾到屯門找他。不過他記得Y的姊妹曾稱Y有向她們稱被告是她的男友，但被告認為Y此舉只是為激她前男友。

被告稱不記得被指與Y性交該段時間(去年10月6日下午)他在哪兒，但記得曾與Y到過涉案大廈，因他要找朋友拿遊戲碟，並買了兩罐啤酒孝敬對方，但其朋友並不在家。被告稱Y當時在走廊等候，但他沒與Y到後樓梯亦沒有與她性交，但他有把啤酒交給Y保管。

被告稱有試過叫女友發裸照給他，但10月8日當日沒印象有叫人發裸照給他，他亦從沒叫過Y發裸照給他。但他指Y有時行為較大膽，試過一次Y以視像通話致電他，他接聽後聽到水聲，其後見到一團肉色身影但有水氣且很矇矓。