前主任追薪逾130萬　官斥平機會代表未能聚焦爭議點

平等機會委員會爆勞資糾紛，勞資審裁處今日(6日)續審前總平等機會主任林小慧，向該會申索逾130萬港元提早解約酬金的案件，林堅持該會以不合理理由將其解僱，並否認這屬主觀感受。平機會代表則透過一系列有關部門主管的權力，以及該會曾成立工作小組，討論電話錄音會議可行性等問題，欲證明林的證供出錯。

惟審判官賈有方反問此舉有否意義，並多次質疑能否證實林說謊，形容自己「坐喺度唔係教你點盤問」，批評問題未能聚焦於案件爭議點，又指需要對證人公平，平機會代表不應詢問林無法回答，或需要她猜測的問題。案件將於明日(7日)續審。

平機會代表今早就2018年的招聘活動盤問林小慧，詢問她有關部門主管的權力範圍，包括是否得悉當時有招聘活動，以及有否想過時任部門主管不欲加重其工作量才決定不讓她參與招聘工作。期間賈官多次打斷盤問，反問這是否解僱林的理由，又指自己「唔明問題意思喺咩」，質疑此舉沒有意義。平機會代表解釋，冀能指出部門主管有權力決定挑選負責招聘工作的人選，證明林不熟悉該會程序，並否認這屬解僱林的理由。

平機會代表其後質詢林是否知悉工作小組成員，曾於2018年1月討論草擬電話錄音指引一事，惟在林表示不知道後，再次被問是否同意該會已接納電話錄音會議的意見，又指小組曾有8次相關會議，相信林僅不知道其中一次，又指已努力保障市民及同事的權益，惟遭林反對，令同僚工作愈見困難。

賈官聽罷即再次打斷盤問，反問：「唔知點答？」賈官又指自己「坐喺度唔係教你點盤問」，提醒問題應聚焦於案件的爭議點。平機會代表解釋因不熟悉法庭程序，才會導致事件發生，並要求休庭10分鐘「諗下點問問題」。

林作供時同意(guess yes)平機會根據合約將其解僱，但就不同意該會以合理理由、沒杜撰原因來解僱她，以及無理解僱屬主觀感受。林其後表示因平機會一方上周五(3日)突提交新證據，欲新增一名證人作反駁，惟手頭上未有證人供詞。賈官重申民事訴訟需把「所有牌攤出嚟」，經考慮後批准林於明日提交新證人的供詞，再讓平機會代表團隊決定是否需要新增證人。