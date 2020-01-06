5新屋邨幼園校舍接受申請　營辦團體「往績」秤先

教育局今(6日)宣布，2020年度第一次校舍分配工作提供的5所新屋邨幼稚園校舍，接受合資格的申辦團體提交辦學申請。5所校舍分別位於深水埗、沙田及西貢，每所提供6間至10間課室不等。

教育局發言人指，是次推出的5所新屋邨幼稚園校舍，均於今年中或之前落成。有3所位於深水埗，分別位於荔枝角道608號麗翠苑麗翠商場一樓、長沙灣海達邨海榮樓地下，以及白田邨11期朗田樓一樓。另外，西貢及沙田的校舍分別位於將軍澳至善街5號雍明苑，以及火炭桂地街20號駿洋邨駿洋商場地下。

當局受房委會委託提名營辦團體，而有關的校舍分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。在審批申辦團體所提交的申請時，教育質素將屬首要考慮條件，當中包括申辦團體所提交有關營辦全新幼稚園的辦學計劃書，以及過往營辦學校的表現，特別是幼稚園的辦學紀錄。

所有申請均會由校舍分配委員會審核，其成員包括政府及非官方人士。有興趣申辦團體須於下月3日下午5時或之前，把已填妥的申請表、相關證明文件、22份辦學計劃書連摘要及現時營辦學校一覽表(如有)，一併交抵教育局基礎建設及研究支援分部，而遲交、未填妥或以電郵方式提交的申請書，概不受理。