膀胱癌用免疫療法增存活率　醫生促納入藥物名冊

膀胱癌是港人常見的其中一種癌症，每年平均有400宗新症，而每年死亡人數約200人。香港泌尿腫瘤科學會會長鄺維基今(6日)表示，以往只能以化療治療轉移性膀胱癌，但隨着醫學發長漸趨成熟，腫瘤科醫生已逐漸開始應用免疫治療，結果發現免疫治療效果較化療更好，存活效益較佳，副作用亦較少。

目前醫學界對膀胱癌成因仍不太清楚，但部分原因與身體長期吸入致癌物質有關，患者早期會出現血尿、尿頻、尿痛、排尿困難、腰痛及發燒等徵狀。如未有及早治療，膀胱癌有機會變成轉移性膀胱癌，即癌細胞已擴散至其他組織。

鄺解釋，免疫治療是利用人體自身免疫系統對抗癌細胞，現時最常用藥物為「PD-1或PD-L1抑制劑」，其作用是阻截癌細胞向免疫系統發出誤導訊號，令一直躲避免疫系統攻擊的癌細胞無法再隱藏，從而令免疫系統攻擊和殺死癌細胞。

學會副會長潘明駿稱，現時PD-1抑制劑藥物已通過第三期臨床醫學研究，證實較傳統化療更具存活效益，由於化療對治療膀胱癌效果未如理想，而免疫治療在多個範疇的癌症臨床研究效果顯著，自2016年引入香港後已廣泛使用於治療各種癌症，惟醫院管理局仍未將免疫治療藥物納入藥物名冊的「病人自費項目」，作治療膀胱癌用途，冀局方可於短期內引入，增加患者存活率。