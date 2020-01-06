聲稱不滿女兒屢索錢　越裔女露宿者涉燒橋底木屋

一名住在深水埗通州街橋底「南亞村」的越南裔女子，2018年8月涉嫌在所住的木板屋內放火，火勢迅速蔓延，濃煙捲上半空，就連西九龍走廊天橋上交通也大受影響，橋底也被熏黑，政府需花逾58萬港元維修。該名越南女子事後被警方拘捕，揭發她較早前另涉偷竊一名七旬老婦的手袋及財物，她否認有意圖縱火及盜竊罪，案件今日(6日)在區院開審。

無業女被告杜小慧，事發時44歲，持有香港身份證，在香港生活30年，懂得聽和講流利廣東話。

拘捕被告的蔡姓男警員供稱，事發的2018年8月6日早上8時許，他巡邏到通州街橋底木屋區位置，見到有火花及白煙冒出，遂通知電台及消防。他在場協助疏散期間，見到身穿彩色連身裙、赤腳的被告在火場對出位置徘徊，自言自語，當時被告左手拿着粉紅色袋，右手拿着打火機。蔡見火勢愈來愈猛烈，遂帶被告到附近燈位調查，他問被告「間屋做乜着火？」，被告起初迴避問題，後稱她是屋主，被告承認是她用打火機在屋內點火，因她的女兒經常回來問她「攞錢」，她沒有錢，女兒便向她發脾氣。但據另一名目擊證人稱，起火木屋是一名叫「西瓜」的越南男子居住的，被告只是案發前數天才在橋底一張床露宿。

蔡即場拘捕被告，被告警誡下續說：「阿Sir，我個女成日返嚟問我攞錢，我谷氣咪攞打火機燒咗間木屋佢囉」。蔡稱被告當時的精神狀態並無異樣，對答正常。

控方指，一名女警後來到場替被告進行搜查，在被告的手袋內搜出另一個手袋，該手袋是屬於七旬老婦朱玉好，袋內有朱的身份證、長者卡、鎖匙、銀色頸鏈和銀色戒指等財物。被告警誡下承認，該手袋是她於8月頭在通州街與桂林街交界拾獲，她之後將該袋放入自己的手袋內，袋內並無值錢財物。

控方指，被告同日被帶到警署進行錄影會面，會面期間被告對縱火及盜竊再次有所招認，並透露自己無業，患有抑鬱症。消防將火救熄後，發現西九龍走廊天橋有20乘10米面積被煙熏黑，通州街臨時街市的外牆及錫片屋頂被燒毀，橋底一排木屋亦被燒毀。機電工程署、建築署及路政署估計，維修總數費達58.7萬元。