余漢坤當選離島區議會主席　唯一建制派掌區議會

新一屆區議會任期於本月展開，並陸續召開首次會議。民主派取得17區的主導權，唯一民主派人數未過半的離島區議會於今午(6日)召開首次會議，並選舉正、副主席。在主席選舉中有3人參選，包括上屆主席周玉堂、上屆副主席余漢坤以及新任長洲選區區議員梁國豪。

在首輪投票中，周玉堂只取得4票，余漢坤和梁國豪同樣取得7票，因此進入第二輪投票。而第二輪余漢坤獲得10票，梁國豪獲8票，余漢坤遂成為唯一一個建制派出任區議會主席。

會上其後選出副主席，當然議員黃文漢取得11票，擊敗只取得7票的公民黨容詠嫦而出任副主席。

有民主派區議員在會上提出，要求讓正副主席候選人在選舉前簡介政綱，並接受其他區議員的質詢，其中區議員王進洋更建議，將相關投票以記名形式進行。

但離島民政事務專員李炳威則表示，其主持權力只限於選出正、副主席，不包括主持選舉論壇，故只容許候選人簡單介紹自己，否則會變成選舉論壇。他又指，區議會規定選舉主席是以不記名形式進行，因此不接受王進洋的建議。

在投票進行期間，有部分民主派區議員高叫口號，公民黨李嘉豪高叫「五大訴求、缺一不可」；王進洋則指選舉主席是認真，並高叫「光復香港、時代革命」。