房屋長策年年行禮如儀　議員質疑政府估算陷循環謬誤

立法會房屋事務委員會今(6日)召開會議，討論長遠房屋策略2019年周年進度報告。未來10年即2020/21至2029/30年度的總房屋供應目標為43萬個單位，較上一年度公布的供應目標少2萬。而政府最新估算覓得的土地在2020/21至2029/30年只有27.2萬個單位，距離目標尚欠2.9萬個。多名立法會議員炮轟長策從不達標，公屋供應量年年追落後，形容政府猶如年年對市民「寫欠單」，「年年還又還唔晒(供應量)，政府好似賭徒一樣」。

立法會議員郭偉強批評政府每年公布的長策估算僅屬行禮如儀，「過去咁多年都冇邊年做到目標，估算簡直無意義」。他指出過去年年公屋都「起唔夠」，擔心日後亦難以成功追落後。郭指出居住問題是社會怨氣來源，若政府一直無法解決問題，怨氣會愈積愈深，敦促當局盡快覓地起樓，尤其考慮以熟地建屋，例如粉嶺高球場及迪士尼樂園二期用地等等。

另一議員尹兆堅不滿未來10年總房屋供應目標被調低，直斥正是政府表現不佳，公屋供應不足，令市民難以另組家庭，導致住戶數目增長下調；但當局卻以此住戶數目推說，指市民對公屋需求下降而降低總房屋供應目標，形成循環謬誤，「係咪政府做得愈衰，令需求愈少，供應目標就可以愈低」。尹又建議政府，以香港迪士尼竹篙灣二期60公頃用地興建過渡性房屋，紓緩不適切居所住戶需要。

委員會主席柯創盛亦對長策進度感到無奈及失望，批評政府覓地建屋的行政程序耗時太長，「講就天下無敵！由搵地、撥款、招標及完工，五至七年都搞唔掂」。

運輸及房屋局局長陳帆承認公營房屋供應量一路追不上目標，又直認現時平均5.4年的公屋輪候時間仍有上升壓力。他指住屋問題是香港最痛，強調即使不達標亦不會停步，政府會繼續努力拓地，加快建屋程序。至於迪士尼樂園二期用地，陳帆指出政府與迪士尼的協議有限制性契約，指明該地不可作住宅用途，冀迪士尼一方可考慮社會企業責任，讓該地豁免於相關限制。