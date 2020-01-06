次輪優化升降機計劃接受申請　資助額最高可獲工程費六成

市區重建局公布由今天(6日)開始接受第二輪「優化升降機資助計劃」申請，截止申請日期為2020年6月30日。有意參與計劃而又未能趕及首輪申請的業主組織代表，可參加資助計劃的第二輪申請，資助額最高可獲有關優化工程費用的六成，上限為每部升降機50萬港元。市建局預計本年第四季公布第二輪資助計劃申請的優先次序結果。

首輪資助計劃共接獲約5000部升降機的申請。合資格的申請個案已根據風險評估完成排序，當中約1400部升降機已獲納入首輪資助。市建局指在首輪申請期已遞交申請表的樓宇，若其申請符合資格但未獲納入首輪資助名單內，市建局會去信申請人，要求更新資料，以便安排直接參加第二輪資助計劃，申請人不需要再次遞交申請表格。這批申請個案會與第二輪合資格的申請個案，一併按風險為本的評估機制進行排序。

申請計劃的樓宇須符合應課差餉租值市區(包括沙田、葵青及荃灣區)每年16.2萬港元或以下；新界區(沙田、葵青及荃灣區除外)每年12.4萬港元或以下；樓宇內的升降機尚未配備任何或所有「必須的安全裝置」，亦不可屬由政府、個別機構或個別人士擁有的整個屋苑/整幢樓宇。