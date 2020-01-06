修例風波：校園修復兩月如期開學　段崇智盼中大浴火重生

中文大學校園自去年11月爆發衝突至今已兩月，今日(6日)如期復課展開第二學期。學期伊始，中大校長段崇智今日向全校師生及校友發公開信，形容懷着期待和感恩，歡迎師生回歸校園，繼續學業。

段表示新學期如期展開，一切得來不易，有賴同仁的無私付出，將致力維持校園運作，確保大學安全，在逆境中凝聚共識，發放正能量。

他續指，為安全起見，現時大學出入仍受管制，個別地點如二號橋和夏鼎基運動場將繼續關閉，除此之外，校園大致暢通，又懇請公眾體諒，予校園空間修復。段回應校方已從校園不同地方收集泥土、水和空氣樣本，檢測二噁英和山埃等有害物質，有害化學物的含量遠遠低於各項風險水平，對人類健康並無顯著威脅。

段感激在此困難時期，校友、善長和廣大社會朋友的慰問或支援，引導和幫助中大渡過困難。直言眼前更大的挑戰是重建大學成員、夥伴及不同持分者之間的信任，承諾會親自領導多項工作，展示中文大學的傳統及精神，以及57年來堅持並引以爲傲的核心價值和優勢。

段崇智在公開信的最後分享了數個中大獲獎的消息，祝願大家有一個豐盛的2020年，指近月大學經歷幾許風雨，相信「這些考驗和困難只會使我們更加團結及堅定，如鳳凰般浴火重生」。