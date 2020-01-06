再多6人武漢返港後現疑肺炎病徵　累計個案增至21宗

醫院管理局表示，截至今午(6日)12時，公立醫院於過去24小時共接收6名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，當中包括1名曾向私家醫生求診的男病人，及1名曾到私家醫院求診的女病人，全部人情況穩定，正接受隔離治療。現時累積懷疑個案增至21宗，其中7人已經出院。

新增6宗個人包括3男3女，年齡介乎2歲至65歲，分別在聯合醫院、伊利沙伯醫院、那打素醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院留醫。醫管局總感染控制主任賴偉文表示，6名病人於病發前並無到過武漢的濕街市。

衞生防護中心表示，除昨日(5日)已公布的9歲男童外，新增的5宗個案中，入住伊利沙伯醫院的2歲男童感染人類人類偏肺病毒，同樣入住該院的65歲男病人則感染甲型(H3)流感病毒。另外，入住雅麗氏何妙齡那打素醫院的5歲女童的樣本證實對呼吸道合胞病毒呈陽性，到屯門醫院求醫的41歲女病人證實感染人類鼻病毒或腸病毒。至於昨日曾一度「走失」，被中心安排入住威爾斯親王醫院的20歲中文大學女學生，則證實對腺病毒和冠狀病毒OC43呈陽性反應。

6宗懷疑個案狀況：

個案/ 性別/ 入住醫院/ 化驗結果

1/ 9歲男童＊/ 聯合醫院/ 呼吸道合胞病毒

2/ 2歲男童/ 伊利沙伯醫院/ 人類偏肺病毒

3/ 65歲男子/ 伊利沙伯醫院/ 甲型(H3)流感病毒

4/ 5歲女童/ 那打素醫院/ 呼吸道合胞病毒

5/ 20歲女子/ 威爾斯親王醫院/ 腺病毒和冠狀病毒OC43

6/ 41歲女子/ 屯門醫院/ 人類鼻病毒/腸病毒

＊昨日已由衞生署呈報相關個案