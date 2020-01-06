助博企增購測溫設備　博監局加強武漢肺炎防控

為落實政府防控武漢不明原因肺炎的策略，澳門博監局將聯同衞生局協助博企增購體溫探測設備，加強娛樂場傳染病防控措施；海事及水務局亦要求各海上口岸加強衞生管理，加強清潔消毒工作。

博監局稱，6間博企已陸續於娛樂場入口以手提探溫槍探測進場人士體溫，並已增購體溫探測設備系統，準備設置在娛樂場出入口，加快測溫速度。由於各娛樂場需在短時間內增購大量體溫探測設備，博監局會聯同衞生局協助博企，希望加快設備採購及到貨速度。

博監局又稱，局方高度重視娛樂場營運環境的安全，會採取有效措施減低傳染病對娛樂場旅客及員工的影響，同時繼續與各博企保持密切聯繫，因應相關傳染病發展，共同適時防範。

澳門海事及水務局則因應政府將「武漢不明原因肺炎」，對公共衞生風險預警級別提升至第3級(較重)，加強各海上口岸的衞生管理。局方要求各碼頭的管理和清潔公司按指引加強清潔消毒工作，同時調節冷氣系統，加強碼頭內的空氣流動。另外，局方會與各船公司開會，加強客船清潔消毒，並提供口罩及消毒酒精供有需要的乘客使用。