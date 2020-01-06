律敦治醫院允有病徵內地女出院　揭法例存漏洞

律敦治醫院被揭容許一名曾到武漢並有病徵的內地女子出院。

湖北武漢近日出現多宗不明肺炎，鄰近地區紛紛提高戒備。但有報道指，一名曾於14天內到訪武漢，並聲稱出現發燒及呼吸道感染徵狀的45歲律敦治醫院內地女病人，昨(5日)要求出院，基於醫院管理局及衞生署無權向涉事病人發出隔離令，故只能容許她出院。醫管局事後確認事件，並稱局方向病人告知相關醫療建議及風險，在諮詢衞生署的意見後，已提供離院資訊予該自行出院病人。

據了解，涉事女病人昨早到律敦治醫院求診，後來聲稱要到沙田帝都酒店照顧女兒，要求出院，並於同日晚上出院。醫管局稱，律敦治醫院在接收病人後，已將病人隔離及安排合適的測試，並向衞生防護中心呈報有關個案，病人留院監察期間並無發燒或肺炎徵狀，情況穩定。她於當晚要求離院，醫院考慮病人臨床情況及其快速測試對包括流感等一般病毒呈陰性反應，醫護人員在告知病人相關醫療建議及風險，以及在諮詢衞生署的意見後，提供離院資訊予該自行出院病人。

醫管局又強調，公立醫院一向有嚴謹機制接收來自傳染病高風險地區而出現病徵的病人，醫管局已提醒所有醫護人員，遇有懷疑個案時，必須盡快將病人隔離及盡快向衞生署通報有關個案，以便衞生署繼續跟進有關測試、流行病學追蹤及其他與防範傳染病散播有關的工作。

衞生署則回應稱，涉事病人報稱自前日(4日)開始出現上呼吸道感染徵狀，病發前曾前往武漢，但不曾到訪武漢的濕貨市場或海鮮市場，但由於武漢不明肺炎現時並非《預防及控制疾病條例》第599章所指明的須呈報疾病，因此，如懷疑個案的涉案病人不肯合作(例如拒絕接受隔離或拒絕進行檢疫)，署方現時並無法定權力予以處理。