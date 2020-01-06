政Whats噏：民主派主導深水埗區議會　擬削建制派撥款

民主派取得17個區議會嘅主導權，唔少民主派都想乘機改革區議會。其中喺聽日(7日)開會嘅深水埗區議會，據悉有民主派就打算削減該區分區委員會嘅預留撥款，想向政府明確地表達反對政治酬庸。不過加加埋埋都成廿萬，而且有活動計劃喺今個月舉行，相信已籌備當中，唔知到時民主派又會點處理呢？

睇番過去深水埗區議會嘅文件，深水埗中南、深水埗東同深水埗西分區委員會計劃喺本月同下月搞4個活動，包括有「深」度遊、新春行大運、分區同樂日等，而相關嘅預留撥款早已喺上屆區議會通過，但要留待今屆區議會再確認。至於非預留撥款，聽聞傾向都會通過。

鑑於政府早前多番傳出，會委任落選區議會者出任公職作政治酬庸，搞到唔少人都對分區委員會有幾分避忌。民主黨深水埗區議員袁海文就話，打算喺會上就4項分區會撥款投反對票，佢認為分區會所搞嘅活動，其實可以由區議會自己搞番，仲可以明確向政府表示反對政治酬庸。

至於公民黨方面，新任區議員李俊晞就話傾向會投反對，但想睇埋計劃書先再決定。而喺深水埗區議會佔大多數嘅民協，據知佢哋反對部分撥款，同時對部分會保留。

雖然民主派對撥款項目有意見不一，但佢哋都傾向反對日後分區委員會嘅撥款，睇嚟喺民主派掌權嘅情況下，建制派真係隨時插針都插唔入喇！