食署滅鼠無能　後巷排檔鼠隊橫行

本港公屋住宅老鼠橫行，更禍延周邊的食肆排檔及街道！其中，元朗建業街熟食排檔及北角錦屏街新都城大廈後巷均被發現鼠蹤處處，相當嚇人。不過食環署仍然「死撐」滅鼠行動取得一定成效，另一邊廂又指會加強巡查及清洗街道。

有市民日前向本報提供短片，顯示北角錦屏街新都城大廈後巷堆滿了不少垃圾及發泡膠箱等雜物。每當太陽下山，多隻肥大老鼠就會由街道的坑渠爬出覓食，牠們咬破街上隨意擺放的垃圾袋，令垃圾瀉滿地，更引來其他蟲蟻前來，齊齊開餐。至於元朗建業街熟食排檔設備較為殘舊，地下有多排坑渠，鄰近又有花槽及公廁等，令老鼠容易藏身，只要行近細看亦不難見到牠們在坑渠內亂竄。食肆負責人表示，除了等待食環署定期到場清潔，每月亦得額外花數百元聘請滅鼠公司捕鼠。

食環署表示，一直關注上述地點的鼠患問題，包括修補相關地點的鼠洞及裂縫，以及增加施放毒老鼠藥餌或捕鼠器的地點，同時加強檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。

該署人員除了增加清掃及清洗頻率，亦會加強巡視食肆聚集地點一帶及附近後巷的情況，以便迅速清理後巷雜物和廢物。該署強調過去兩年目標小區滅鼠行動取得一定成效，故計劃繼續定期進行該行動，並於今年五月及十一月在各區進行每次為期八星期的行動。