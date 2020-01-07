專家教路：鼠餌需新鮮香口

政府懶理鼠患，市民惟有自救。有廿年滅鼠經驗的滅蟲公司技術顧問指，只要有六毫米的空間，老鼠便爬入來，建議市民要留意家居「邊緣」位置例如窗邊、牆邊等，設置陷阱宜用香口食物例如叉燒等並時常換新餌，以提升捕獲成功率，又指如市民決定聘請滅鼠專家就不要移動家中擺設位置，因為老鼠記性好，防範性強，一旦貿然改變擺設位置，老鼠反而不會出來，令滅鼠工作難上加難。

滅蟲公司技術顧問曾致夫指，一般會先視察家居環境，了解住客日常習慣及大廈有否爆發鼠患問題等資料，繼而判斷老鼠可以從哪些位置進入家居，尤其是邊緣位置，例如廚房及洗手間窗邊的渠口位，並觀察窗邊噴膠有否被老鼠咬過的痕迹，同時需注意老鼠有機會透過抽氣扇的空隙潛入屋內，又指只要有六毫米的空間，老鼠便可以爬進來，「老鼠條鬚入到，整隻老鼠都入到。」

曾續指，若市民要自行設立陷阱，宜用叉燒、豬肉乾及牛肉乾等香口食物，若然食物已放置數日至一周變得乾而無味，則應換新餌，切忌貪便宜，並需謹記「自己都唔食，老鼠點會食」的道理。倘若市民決定聘請滅鼠專家就不要移動家中擺設，因為老鼠記性好，防範性強，會按特定路線行走，若貿然轉變家中擺設位置，老鼠反而不會出來，令滅鼠工作難上加難。