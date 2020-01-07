東方日報A1：公屋鼠患嚴重　區議員斥房署未盡力針對源頭

踏入新一年，不但流感肆虐，武漢肺炎陰霾揮之不去，鼠患問題更在多條公共屋邨全面爆發！其中沙田新田圍邨一家四口短短一個月內就於單位內捉出八隻頑鼠，曾屢向房屋署及管理公司反映不果，更嚇得子女離家避難，苦訴「夢幻家園頓變老鼠樂園」！多名區議員直斥公屋鼠患已達嚴重程度，擔心隨時淪為大鼠戊型肝炎的疫區，炮轟房署態度怠慢，監督管理公司不力，以致滅鼠成效不彰，「根本控制唔到啲老鼠，特別係杜絕源頭近乎交白卷！」

全球至今記錄了九宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，香港就包辦其中八宗，惟港府見狀卻仍未盡力滅鼠，部門間更是互相卸責。食物環境衞生署對撲滅鼠患責無旁貸，惟一直辯稱與房屋署分工，由對方負責公屋的管理及防治鼠患工作。不過房署又將屋邨管理重任交予外判管理公司，在監督不力的情況下，自然出現老鼠橫行情況。近月本港多區公屋包括沙田新田圍邨、葵青大窩口邨及屯門大興邨等均有「鼠出沒」的問題，顯示鼠患問題有惡化迹象。

新田圍邨盛圍樓一個低層公屋租戶李先生（化名），去年十月尾發現多隻老鼠由簷篷入屋，試過一個月內在家揪出八隻老鼠。李指牠們咬爛食物及衣物，更到處留下屎尿，令他被迫拋棄多件家具及衣物，「老鼠掂過都留低異味，連張大床都掉埋，好似拆屋咁！」他無奈表示其女兒因怕鼠而遷往外婆家「避難」，「個女話要搞掂晒啲老鼠先肯搬返嚟住！」李先生自去年十一月起多次向管理公司及房署投訴，僅獲告知以漂白水勤抹家居，以及派發三塊黏鼠貼便了事。

李怒斥房署及管理公司「hea爆」及不負責任，「畀幾塊黏鼠貼敷衍我哋，簡直堅離地！」他惟有自己在家設捕鼠陣「自救」，分別在廚房抽氣扇位及窗邊自製鋁片擋鼠板，更自費逾千港元購買老鼠膠及電子滅鼠器，約三百呎的家居足足放滿十三塊自製黏鼠板。李先生自言被迫變成滅鼠專家，但每次捉鼠後都擔心染上鼠疫，只好以天拿水洗手「消毒」。李太（化名）則苦訴每日不敢獨自留家及下廚，更為此情緒困擾而失眠多日，她曾於本月初向房署申請調遷卻被拒，「我一聽到吱吱聲就嚇到跳起，晚晚眼淚滴天光！」

沙田區區議會主席程張迎得悉新田圍邨一半樓宇都遭殃，他形容由去年九月至今接獲老鼠相關的投訴「多到瘋狂」，「近五年來都無試過情況咁嚴重，唔止低層單位中招，連頂層單位都有鼠入侵，代表老鼠已走勻整幢大樓。」程批評房署及管理公司未盡力針對鼠患源頭，清潔工作亦有欠專業；他建議針對全邨大廈水渠位加設密網，堵其出路。

至於葵青大窩口邨方面，該區區議員黃炳權稱整條邨半年來近乎座座均有鼠蹤，他曾去信房署不下十次作投訴，批評房署及管理公司接報到場滅鼠亦「交行貨」，以致鼠患遍地開花，亦擔心因而大規模爆發鼠疫，最擔心公屋由鼠患進一步惡化至鼠疫，「近期仍然不斷聽到街坊投訴家有老鼠，公屋有危機淪為鼠疫疫區！」此外，屯門大興邨停車場被指淪為老鼠溫床，常見多隻老鼠於坑渠爬出及亂竄，嚇煞途人。

房署承認在新田圍邨有老鼠由商場進入住宅大廈的問題，原因是該邨附近的商場近年進行翻新工程，其委聘的管理公司見狀已在各座加裝鼠擋，並於渠口加裝鐵網等，又指已訓示管理公司加強巡查及清潔，包括在各座垃圾房、花槽及士多房等放置毒鼠餌、鼠籠及鼠膠。

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