4歲男童遭摺枱夾頸窒息亡　慈母哭斷腸

西環發生奪命家居意外，一名4歲男童在家玩耍時，意外遭摺枱的枱腳夾頭，頸部更遭V字形枱腳勒至昏迷，送院搶救惜告不治，其母聞噩耗仿如晴天霹靂，當場呼天搶地崩潰痛哭，在旁丈夫亦不禁悲從中來，惟需強忍傷痛，攙扶及安慰其妻，在場各人見狀，亦感陣陣揪心的痛。

西區警區刑事總督察吳基駿，就事件交代詳情時表示，昨晚(6日)7時26分，警方接獲報案，指西環西邊街一幢唐樓地下有一名女子叫救命，警員到場後，發現有一名姓卓24歲女子及一名姓李4歲男童，其時李童已失去知覺且無呼脈搏；在場警員隨即為其進行急救，並召喚救護車到場。

救護車隨後將男童送抵瑪麗醫院搶救，惟及後於8時28分證實不治，警員在醫院經一番檢視，發現男童頸部有一道呈V形傷痕，分布於左右兩邊，各長5厘米，共10厘米。經調查，相信上址發生家居意外，導致男童死亡。

事發時，該名小童母親在房間執拾，而小童獨自在客廳玩耍，期間疑不小心，讓頭部夾於摺枱枱腳的V字形位置，而枱腳的安全裝置未有如常地將枱腳鎖緊固定，繼而摺埋勒住小童頸部，導致其窒息死亡，惟真正死因有待法醫剖驗確定。警方相信事件屬意外，暫列送院後死亡處理，無人被捕；案件由西區警區刑事調查隊跟進。

據了解，涉事單位住有一家人，其中包括該名意外身亡的內地男童及其父母，單位面積約500呎，間有兩個房間。