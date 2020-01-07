探射燈：團體關注全港多處發展　各界質疑政府呃人

政府經常將覓地難掛在口邊，惟東網昨日報道，綜合各方面數據和資料，發現港九新界根本大有土地可作發展，惹起團體關注，令人質疑政府一直「呃人」，有地不建屋！關注團體批評，政府處事不積極，透明度亦不足，認為當局應清楚解釋發展棕地有何困難。

東網早前根據衞星定位，派遣約10名記者到現場查證、航拍一直閒置的珍貴土地資源，足見政府其實大可善用作為提供住房之用。「究竟點解會發展得咁慢，好多地大家都篤晒佢出嚟，但佢（政府）嘅態度講完好似無件事，咁有咩發展呢？」社區組織協會幹事施麗珊批評，政府在處理土地資源上像無切實一套計劃去做，處事不積極。以棕地為例，涉及地上有不少作業、收地困難或賠償等問題，政府可每塊地解釋到底面對甚麼阻滯，增加透明度，讓公眾討論。

政府有地不建屋，公屋輪候卻愈來愈長。房委會最新公屋輪候數字顯示，一般申請者平均輪候時間維持於5.4年的高位，遠超政府早年提出公屋3年上樓的政策目標。施亦指，基層劏房戶要面對惡劣的居住環境和上漲的租金，有家庭輪候8年才上樓，單身人士更要等10多年。她指本港房屋需求有增無減，質疑政府早前為何下調長遠房屋策略的總供應目標，擔心影響房屋供應量。她認為，各部門應積極研究土地供應專責小組的建議，不論長、中、短期土地供應選項亦一同進行，加快房屋和社區設施之供應。