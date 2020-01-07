探射燈：301公頃官地未善用　足建9萬過渡屋

政府除了不少新界棕地可用，有團體早前亦發現，在市區有多達301公頃的官地無被善用，相等於14個太古城，初步估算可興建9萬個過渡性房屋單位、43個體育館及12萬個服務名額的安老設施，足以應對未來30年安老服務需求。

「成日講話冇地、冇地，但政府好多臨時用地撥咗畀部門，或短期租出、臨時咗幾十年，無善用，甚至閒置。」本土研究社成員陳劍青批評，政府無善用有關官地，實屬失誤。該社去年9月，公布發現有532幅、共301公頃的未善用官地。

該批未善用官地主要為臨時用途，例如停車場、儲物或辦公室。當中以葵青區最多，有達43幅，近60公頃；元朗、屯門、大埔亦各有20多公頃未善用官地。以地塊面積計，最大幅位於葵青、近昂船洲公眾貨物裝卸區，佔地達10公頃，屬未批租或撥用官地，空置至少8年。另外，有政府部門獲臨時撥地後遲遲不交回，例如東區海底隧道出口旁逾兩公頃的臨時政府撥地，被警務處及食物環境衞生署扣地不還，原定發展的公園拖延20年未落實。