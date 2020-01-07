探射燈：有地唔用　靠商家借　利益糾結　政府招嫌

房屋問題一向是市民焦點，東網找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明本港還有「大把土地」可作發展，但政府對此視若無睹。

政府浪費珍貴土地，悖逆民意。本港房屋問題一向是市民焦點所在，東網早前動用人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明本港還有「大把土地」可作發展，但政府對此視若無睹，對於被指不善用土地資源，更稱並非反映事實。近月先後有不同發展商向政府捐贈或借出土地，作興建過渡性房屋。有學者批評，政府在未有善用現有土地資源的情況下，相繼接受多個地產商向政府捐地或借地，難免惹起外界懷疑當中是否存在利益輸送和條件交換等，認為政府在接受這些土地時，應設法避免予公眾有瓜田李下之感。

規劃署早前公布以2年半時間完成的「新界棕地使用及作業現況研究」，指出現時未有發展計劃的棕地達700公頃。不過，根據本土研究社的數據，未納入發展的棕地有1023公頃；差餉物業估價署資料亦顯示，私人分層工廠大廈空置總面積有逾100萬平方米（即逾100公頃）；大埔、將軍澳及元朗工業邨的閒置用地或廠房總面積亦逾19公頃。

政府面臨財赤，不但不善用現有土地資源，更無意叫停耗資6千多億港元的「明日大嶼」計劃，惹來各界狠批只是倒錢落海。

政府雖計劃以《收回土地條例》加快強收新界棕地興建房屋，卻又先後接受多個發展商借地或捐地。早前會德豐地產宣布，向非牟利機構以每幅土地1港元租金的形式，借出合共逾50萬平方呎（約5公頃）土地，以興建過渡性房屋，借出年期為8年，涉及多幅位於大埔、屯門及東涌地皮，提供逾2000間過渡性房屋，預期可惠及逾6000個家庭或逾2萬名人士。項目會採用階梯式設計，包括開放式、1房和2房單位，有太陽能板設計及綠化平台等環保元素。

另外，恒基地產在去年11月亦公布借出錦田江夏圍約43萬平方呎（約4公頃）棕地的詳情，將興建2000伙過渡性房屋，料可容納4萬人，涉及1萬個家庭。而去年9月，新世界發展則宣布，捐出300萬平方呎（約27公頃）農地以興建社會房屋，當中3幅鄰近天水圍港鐵站，面積共2.8萬平方呎（約0.26公頃），將興建一個名為「光村」的創意社會房屋項目。

「有棕地唔處理，但又接受地產商捐地，容易令人懷疑當中有利益輸送。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府不善用棕地有不同理由，例如指棕地分散、收地遇到很多阻力等等，惟政府應有決心處理這些閒置棕地。而政府接受地產商捐地，都會惹人懷疑當中是不是存在條件交換。

「咁嘅迹象會令人有好多不必要嘅猜想。」時事評論員陳雲生指，政府不善用土地資源，又接受發展商捐地、借地，確會惹來當中是否有利益輸送的猜測。他批評政府運用《收回土地條例》時畏首畏尾，又缺乏與民間協調。他認為在現時住屋需求迫切，政府應多管齊下，積極考慮善用棕地等土地資源，逐步解決問題。

發展局發言人重申，發展棕地是政府以「多管齊下」作為土地供應策略重要一環，目前已知會收回的私人土地遠多於過去5年，對有意見指政府不善用或拖延發展棕地並非反映事實。另外，政府會繼續檢視工廈使用的情況，推動市場善用珍貴的土地資源。創新科技署發言人指，將軍澳、元朗及大埔工業邨工業用地的發展已接近飽和階段，至於餘下數幅有關土地，香港科技園公司已將其納入發展計劃，配合政府推行的「再工業化」政策發展。

運輸及房屋局發言人則稱，政府感謝多個發展商以名義租金租借土地予不同的民間團體、慈善組織等興建過渡性房屋，以紓緩輪候公屋和居住環境惡劣家庭的困難。有關租約並非由政府與發展商簽訂，而興建過渡性房屋不會涉及龐大基建，當中亦絕不涉及條件交換。