培養小學生理財觀念 會計師公會5冊漫畫面世
2020年01月07日 02:00
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家長可陪同孩子觀看香港會計師公會《理財十課》網上漫畫。
讀書愈多，是否收入愈多呢？家庭收入少但開支多，如何開源節流呢？需要和想要有沒有分別呢？這些理財哲學成人亦需要學習，若兒童從小學習培養正確的理財價值觀，長大後應可減少亂花費，不會欠下一身債。香港會計師公會設計一套「理財十課」漫畫，首5冊已經面世。
5冊漫畫透過3名得意主角「會繼司」、「好奇寶寶」和「大花童」導航，帶小朋友開展學習理財嘅歷險旅程。其中《漫談收入》的主角對話形式，講到收入與讀書及就業的關係，指出讀書愈多可選擇的職業愈多，但就業不一定只考慮收入，亦要考慮興趣，且行行出狀元。至於開源節流的方法，除了做兼職賺錢，主角便以愛惜文具、電器等，以及多運動來保持健康，節省購物及醫療開支，都不失為務實的方法。
其他漫畫冊主題包括《我想買恐龍》、《儲蓄領袖營》、《亂花費王子》及《百變的金錢》等，深入淺出講到需要和想要、儲蓄、精明消費同埋付款方式等等概念。《理財十課》5冊漫畫書已上載至公會網頁https://www.hkicpa.org.hk/richkidpoorkid10lessons，家長可和小朋友一同講故事及玩遊戲。公會邀得香港金融管理局及香港存款保障委員會提供書冊內的「給爸媽的小貼士」內容。
公會自二00五年推出「窮小子、富小子」計劃，今年踏入15周年，計劃連續2年獲「理財教育獎」，「會計師大使」會親身到全港小學以工作坊或講座形式向學生講述漫畫內容。計劃推行以來受惠學生超過14萬人。