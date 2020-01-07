網民熱話：抱小朋友天窗睇景　內地男被斥「自尋死路」

車輛設有天窗令車廂空間感更廣闊，但有人卻利用天窗作另類用途。近日家長竟在七人車行駛途中，抱着小朋友伸出天窗睇風景，完全罔顧一旦發生意外引發的嚴重後果，有網民批評其行為是「自尋死路」。事後有自稱該男子友人的網民現身，指對方是內地人，事後已知衰，保證「永無下次」。

從網民Alan Ling前日（5日）在Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」上載照片所見，一架掛有中港牌的黑色七人車在荃灣路行駛期間，車上一名戴着「黑超」的男子抱着年幼小朋友，從天窗伸出上半身，似欣賞周圍風景兼「吹風」。小朋友的雙手扶着車頂，面帶笑容，旁邊男子亦不察覺有危機。

有網民直言要「1823，送佢一程」，有人揶揄該男子「唔伸出頭，買部有天窗嘅車嚟做咩」，有人則擔心「成日都有啲石仔打埋嚟爆擋風玻璃，如果打落個頭或者隻眼度，唔知會點呢？」最後，有自稱是男子友人的網民留言：「這是我朋友，見圖後即時畀我狂鬧，佢知衰，永無下次。」又指對方是內地人，稱這是內地文化，他事後已回內地。

網民有話說

Sing Chan：以為自己喺大陸

Chris Wong：破風

CY Lau：生仔要釘牌

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：