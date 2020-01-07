港府擬修例呈報武漢肺炎　議員指欠清晰標準難執行

因應武漢不明原因肺炎疫情，政府將修訂《預防及控制疾病條例》，將嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病，納入為法定須呈報的傳染病，預計本周內刊登憲報。本身是專科醫生的立法會議員郭家麒今早(7日)出席電台節目表示，作為醫生很希望政府修例，但必須要有標準，在未知道病原體前修例，會造成執行困難，因沒清晰準則判斷是否要將病人隔離和隔離的時間，連帶病人的家人和同事都可能要隔離，故促政府向武漢當局取得更多資料。

對於前日(5日)一名有發燒及呼吸道感染徵狀的45歲內地女病人，聲稱要回酒店照顧女兒，而要求律敦治醫院讓她出院，郭批評從傳染病角度，有關做法不理想，認為衞生署可派人照顧病人的女兒，甚至同時安排一起隔離，斥當局無人性化處理事件。他又指，外地政府已針對武漢航班做檢測和要求簽署健康申報表，惟港府一直沒有跟進。

另外，香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，醫管局醫療人員一直人手不足，不理解醫管局說有足夠人手應對流感高峰期及肺炎個案的說法，又指病房加開大量病床，床間的距離根本不符合感染控制措施要求。