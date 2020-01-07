傅明憲向前夫追款620萬　稱代支愛巢按揭

海域集團前主席、在2010年因串謀詐騙海域旗下公司被判監7年的葉劍波，昨日(6日)被其前妻、藝人傅明憲入稟高院原訟庭提出民事訴訟，追討620萬港元欠款。傅明憲稱葉劍波在海域集團被停牌期間，要求她代供婚姻居所的按揭貸款，並承諾度過財政難關後會還錢。不過至今事隔超過10年，葉傅兩人已離婚，葉依然沒兌現承諾，傅決定入稟追討。

原告傅明憲，被告分別為葉劍波及永東(香港)有限公司。入稟狀指原告在1999年與首被告葉劍波結婚，至2008年離婚。次被告永東(香港)在2001年成立，當時她與首被告任董事與股東，首被告的兒子葉域在2006年加入董事局，首被告在2011年辭任董事。原告稱在她與首被告仍屬夫妻期間，她從沒有參與首被告或海域集團的商業事務。

原告表示，首被告在2003至04年用次被告的名義購入赤柱富豪海灣一間獨立屋，作為與她的婚姻居所。至2006年中海域集團因被懷疑涉及詐騙而遭停牌，這段期間首被告離開香港。後來有次原告與首被告在廣州見面，首被告稱有財政困難，請求原告協助償還富豪海灣房屋的按揭貸款。當時首被告向原告稱，她的供款會被視為她借給次被告的股東貸款。若次被告最終無法還款，首被告本人亦會負責還款。

原告表示基於首被告的保證，她開始每月為房子支付14萬港元按揭還款，直至30個月後，房屋終需出售，她再一次過支付200萬港元還清貸款。換言之，她在這段期間共支付620萬港元。原告稱首被告至今仍未還款，因此要求法庭頒令，要首被告與次被告向她賠償。