沙中線聆訊政府與港鐵專家　就混凝土強度現分歧

沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞，獨立調查委員會今(7日)繼續第二階段聆訊，政府委聘結構專家證人劉志宏及代表港鐵的專家Mike Glover分別作供，雙方出現意見分歧。劉質疑禮頓專家Nick Southward利用混凝土立方塊測試(concrete cube test)結果，用以證明工程混凝土強度足夠，認為測試只是質量監控方法，不能用作證明地盤情況。

劉解釋，工人需壓縮混凝土並在水缸中護養28日，其強度必然十分高，惟在地盤工地中不知工人手工壓縮如何，亦不知如何護養，實際上工程混凝土已出現「蜂窩」(honeycomb)現象，故不應以立方塊測試結果來界定建築物混凝土強度。代表禮頓的資深大律師石永泰指出，Southward在計算中已加入強度扣減系數，惟劉反駁有關系數只屬轉化抗彎折度的強度，香港亦不會「用乘下除下的方法來套用於建築物」。

Glover作供時反駁劉說法，更稱過去50年混凝土科技已進步不少，用以前的方法比對現時工程並不適合。他強調車站結構安全及適合作特定用途，形容是穩定及耐用，更稱即使無完全符合規格，仍可達到安全及可作特定用途的水準。Glover下午繼續作供。

另外，委員會委員Peter Hansford曾問劉可如何改善未來工人扭螺絲帽的做法，以保證可末端對接(butt to butt)。劉建議工人可用扳手並用力扭，確保螺絲帽已扭實。