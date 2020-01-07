兩北區小學嚴防不明肺炎　加強防疫籲戴口罩

武漢不明肺炎肆虐人心惶惶，北區有學校提升預防措施。鳳溪第一小學校長朱偉林指，該校密切監察校園防疫情況，將在農曆假期展開前、中段及結束時向家長發放3次訊息，提醒避免到疫區外遊，如子女曾到相關地區，回港後感不適，須向學校通報並求醫，有需要可休息數天才回校，確保學生健康及安全。

該校已將教育局及衞生防護中心的指引向家長發放，要求家長在上學前為子女量體溫，回到校時需要使用酒精搓手液，學校會以1比49漂白水清潔桌椅，亦提醒學生每天自備口罩，有需要可即時使用。該校現時有半數學生、約500人屬跨境學生，相信家鄉屬武漢的學生不多，他認為跨境學生在家中、深圳出入境、及到校時經過4種關卡，認為防疫措施比港生更多，「理應更穩陣」。

另一位於北區上水的鳳溪創新小學校長李淑賢指，聖誕假後曾作調查，發現來自同一家庭、有兩名學生假期時曾到武漢，但未有到濕街市，回港至今身體未有任何異樣，故未有作特別隔離。該校在農曆新年假期時亦會採取調查，向家長了解學生假期時是否曾到武漢等相關地方，如回港後有任何上呼吸道感染，會勸喻學生求醫，有懷疑就暫停上學。學校亦會提醒家長為子女每天備有3個口罩，在人多擠迫時使用。