涉串謀詐騙及欺詐　張震遠否認控罪

前行政會議成員張震遠於2012至2013年出任香港商品交易所主席期間，涉嫌與時任財務總監蔡達英串謀隱瞞商交所的財政狀況，以詐騙證券及期貨事務監察委員會不撤回商交所自動化交易服務的認可，兩人事後被捕。張另涉騙財務公司3000萬港元貸款，他事後被控一項串謀詐騙及一項欺詐罪。張今(7日)於區院否認控罪受審。

串謀詐騙控罪指張於2012年5月至13年5月期間，與蔡達英一同串謀詐騙證監會，不誠實地向證監會隱瞞商交所的財務狀況，容許商交所向證監會提交及準備虛假或具誤導性的財務狀況資料及報告，導致證監會沒有撤回給予商交所在香港提供自動化交易服務的認可。另欺詐罪指張於2013年4月12日至17日期間，向吳海璇訛稱，其名下新效控股有限公司(「新效控股」)的股份未抵押予其他人，騙得佳富達財務有限公司(「佳富達」)交出3000萬港元。另案中另一名被告蔡達英前年已承認一項串謀詐騙罪，將於審訊中出庭作證。

控方開案陳詞指張自商交所於2008年成立後已是主席及執行董事，及為商交所名下戶口的授權簽署人。控方指張對商交所擁有最終控制權。

商交所在2011年4月取得「自動化交易服務」的認可不久，其財務狀況便走下坡，在案發期間多次不能達到證監會的財政要求，面臨被收回認可的威脅。控方指張蔡二人當時為了瞞騙證監會，以5種不誠實的伎倆以瞞天過海，包括以多張數百萬空頭支票方式魚目混珠、短時間存入款項以粉飾帳面、訛稱會有3000萬美元注資、操控財務報告以顯示盈餘，及呈交未截數的銀行帳面資料等，以顯示帳面有足夠結餘。

證監會事件於2013年5月揭發有關3000萬美元注資的文件屬虛假，其後便撤回認可。

控方又指張在尋找短期資金期間，曾向佳富達財務的經理吳海璇，訛稱其名下新效控股股份並沒有抵押，令佳富達向被告批出一筆3000萬港元貸款，而實際其股份早已抵押予另一公司用作借貸。