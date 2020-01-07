前平機主任追薪　證人稱收指令要降事主評級

前平機會總平等機會主任林小慧早前入稟勞資審裁處，指2018年4月遭該會無理解僱，申索逾130萬港元提早解約酬金，或復職直至約滿。平機會代表早前突提交一份新證據，指林因工作表現不佳而遭解僱，林今(7日)傳召該份報告撰寫人出庭反駁，指證報告內容屬正面評價，引述當時一名平機會同事曾指平機會時任主席陳章明認為報告屬高分評級，對此不愉快，要求她加插負面評價並降低評級，她認為此舉不當，最終未有修改評級。聆訊下周二(14日)續審。

針對該份新證據，即2017年8月林小慧於該會就職時的工作表現評核報告，證人作供表明報告中如「hardworking」(勤力)、「appreciate」(欣賞)等用字屬正面評價，完成報告後曾與林進行相關討論並遞交至上級。證人又指據慣常程序，報告此時已接近完成，其後遭上級告知陳章明要求她降低評級。她覺得奇怪(Odd and strange)及不恰當，自己有責任向林解釋降級原因，故再三要求與上級對話，最終只獲回覆「陳對此感到不愉快」。

另外，證人承認證供中提及陳不愉快一事均從第三者得知，並表示2017年5月曾嘗試與陳進行對話，期望二人可「坐低傾吓」，惟陳未有現身，僅透過電郵要求她解釋事件。證人表示曾在2017年6月以電郵回覆，惟陳即要求她在報告中加插負面評價，並拒絕「坐低傾吓」，看似無意解決事件，但稱僅屬個人揣測。