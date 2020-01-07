政府明刊憲　列武漢肺炎為法定須呈報傳染病

武漢不明肺炎蔓延，香港累計的懷疑個案亦有上升趨勢。政府今(7日)表示，將於明日(8日)在憲報刊登《2020年預防及控制疾病(修訂)規例》及《2020年預防及控制疾病條例(修訂附表1)公告》，以將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》(第599章)(《條例》)附表1的法定須呈報傳染病，以及修訂其附屬法例《預防及控制疾病規例》(第599A章)。《修訂規例》及《公告》將於刊憲同日生效，並將於本月15日提交立法會省覽。

「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」是指去年12月起在湖北省武漢市出現不明原因的病毒性肺炎病例群組個案。由於病原體仍然未明，目前預防的重點在於識別患者曾涉足高危地區(即武漢市)的個案，並迅速採取公共衞生措施，防止疾病蔓延至香港。

政府發言人表示，把「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病，將提高香港加強監測此疾病的能力，對香港預防及控制傳染病非常重要。

發言人又指，按照《規例》的規定，醫生如有理由懷疑有《條例》附表1所列出的表列傳染病個案存在，便須向衞生署呈報個案。《規例》除訂定預防和控制傳染病在香港蔓延的措施外，亦訂定措施預防指明疾病傳入香港及由香港傳往外地。當中，作為預防指明疾病的措施，當局可禁止患有指明疾病的人及與患者有接觸的人離開香港。