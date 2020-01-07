截取即時通訊不受保障　議員促修例規管

立法會保安事務委員會今日(7日)討論2018年截取通訊及監察事務專員報告，多名議員關注即時通訊軟件如Whatsapp及Telegram等，訊息一旦傳至另一人即變成記錄而非通訊，法例將無法監管，執法人員可以「任睇」，建議修訂法例監管。保安局局長李家超回應時指，除非得到當事人同意，執法部門必須向法庭申請搜查令，才能開啟被調查人士的手耭。

李家超表示，截取通訊專員於2018年接獲1384宗申請，當中有3宗違規個案，包括操作失誤及授權錯誤等；另有24宗異常事故，專員指執法人員沒有蓄意用心不良，而是執行的警覺性不足及不夠謹慎。另接獲183宗涉及法律專業保密權的呈報通知，最終發現並無實質取得保密權資料；至於涉及可能檢取新聞材料的通知則有4宗，專員並無發現有異常。而執法部門在截取通訊及秘密監察下，成功拘捕235人。

不過，多名民主派立法會議員關注即時通訊軟件，一秒間已由通訊變成紀錄，截取通訊條例將無法監管。尹兆堅指現時市民不信任警隊，擔心警方會濫權打開市民手機。楊岳橋質疑是否需要修訂法例，令截取通訊專員可同時監管即時軟件的通訊錄。陳志全表示，一旦短訊傳遞變成記錄便不受監管，若不檢討法例，對此感到極度遺憾。

建制派議員則關注持續近7個月的反修例示威，暴徒透過即時通訊軟件發放訊息。梁美芬表示，關注示威者在Telegram發布訊息，包括製造汽油彈甚至帶汽油彈到現場，要求警方加以制止。馬逢國表示，香港過去7個月受到極大挑戰，條例令執法受到制約，認為保障私隱重要，但有效保障公共安全同樣重要。

李家超回應指，執法部門執法依法辦事，不只警隊，尚有廉政公署、海關及入境處，若要開啟涉案人士手機察看記錄，除非獲得當事人同意，否則必須向法庭申請搜查令，並要向裁判官申請宣誓，如理據不足，法官可拒絕簽發搜查令。他又強調，雖然法例無說明監管何種通訊方法，但足以涵蓋不同情況，做法亦與外國相若。李續謂，對執法部門監管當然盡量少限制最好，但認為必須嚴格保障私隱。

另外，梁美芬亦希望委員盡快討論如何加強司法機構保安，因近期有多名法官及其家人資料被大起底，人身安全受到威脅。