政Whats噏：寸民主派區議員杯葛簡介會　陳學鋒話嗅到葡萄味

政務司司長張建宗聯同部分問責官員喺本周五(10日)舉行簡介會，即係所謂嘅「雞精班」，但大部分民主派區議員狠批係「單向式訓話」同做騷，拒絕赴會，而由落選嘅建制派組成嘅「議會監察」，其中中西區區議會前副主席陳學鋒日前喺Facebook上載咗條短片，指班民主派區議員同議會新丁口口聲聲話「落選區議員見林鄭，當選就見張建宗」，唔單止係搞錯事實，實質係葡萄，仲寸爆個別區議員話「雞精班」冇用，係口是心非。

民主黨、公民黨、民協同新民主同盟等民主派政黨好快就跳出嚟杯葛雞精班，陳學鋒喺短片中，話以過來人嘅身份評論，仲話隔空都聞到嘅葡萄心態，「4年前我哋區議員都係見林鄭，不過佢嗰陣仲係政務司司長，所以佢哋今次見張建宗嘅安排係同級喎，唔明有咩問題。」佢仲叫班區會新丁唔好太葡萄，搞清楚事實先。

雞精班有冇用？陳學鋒又攞返當年區議員簡介會相關嘅報道，幫大家重溫吓民主派區議員嘅言論，佢話好似有啲「傘兵」，例如今屆成功連任嘅觀塘區區議員黃子健，佢當年都話「會上有提供地區資訊，可惜時間緊張，提問嘅機會唔多，但交流始終有用」，又指同樣成功連任嘅民主黨副主席兼南區區議員羅健熙，當年更形容簡介會係「地區行政雞精班」，青年新政前成員、成功連任九龍城區區議員嘅鄺葆賢，當年都話簡介會有助同其他區嘅區議員交流，佢話唔明點解隔咗一屆，簡介會都未開，就唔同晒講法喎。

佢話雞精班係介紹政府同區議會點樣溝通，同埋各部門內部嘅運作，若果班區議會新丁唔去聽，點知政府部門運作，有市民搵佢哋幫手都唔識幫，咁點做議員呀？所以班民主派新丁唔好乜都未試過同了解過就即刻否定，亦唔需要係咁話簡介會係「單向式訓話」。

對於有個別區議員批評簡介會冇用，司局長不如落區議會接受議員質詢，陳學鋒話熟悉區議會運作嘅人都知道，過往唔少司局長有落區同議員交流，而特首亦指示司局長要去落區，所以將來大把機會，唔使咁心急喎。

區議員作為政府同市民溝通嘅橋樑，應該要保持同政府嘅長期交流，多啲理解地區工作先啱。