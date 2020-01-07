組織推廣無煙生活　戒煙長者稱與家人關係變好

根據香港大學公共衞生學院發表有關吸煙與香港長者死亡風險的追蹤研究(2014)，65歲或以上吸煙長者中，每2個就有1個死於吸煙有關疾病；85歲或以上吸煙長者中，每4個就有1個死於吸煙有關疾病。香港吸煙與健康委員會自2012年推行「無煙老友記」計劃，並在今日(7日)舉行《「無煙老友大使」嘉許典禮》，向長者講解吸煙的禍害、澄清有關戒煙的謬誤及鼓勵他們加入戒煙行列。

香港吸煙與健康委員會主席鄺祖盛表示，今年委員會培育了42名無煙大使，除往常的宣傳和培訓工作外，還加入了社交媒體的訓練，如長輩圖工作坊，讓長者學習以電腦製作以戒煙為主題的長輩圖，向親朋戚友宣揚戒煙的好處；同時亦有舉辦「中藥戒煙保健工作坊」，教導長者保健的知識；亦舉辦講座，以讓長者了解電子煙和加熱煙的壞處。

大會安排2名參與了長輩圖製作班的長者分享經驗。現年72歲的李權威表示，自己是電腦「門外漢」，在課程中幸得導師的幫助，上了兩堂才成功製作出長輩圖，圖片獲家人盛讚。他坦言自己已經成功戒煙12年，覺得自己的身體變得更加健康，氣管較差的問題亦在戒煙後得到改善，與家人關係變得更好，尤其是其年幼的孫子。