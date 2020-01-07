流浪漢稱想坐監　圖劫珠寶行囚3年2個月

一名流浪街頭、靠在快餐店吃別人殘羹剩飯的中年漢聲稱想坐監，竟到珠寶行內企圖搶劫，並在大門大嚷：「我打緊劫！」警方聞風趕至並制服中年漢，警誡下他聲稱「我走投無路，先至打劫金舖」。該名中年漢今(7日)在區域法院承認一項企圖搶劫罪。法官同情被告，指吃人冷飯的情況令人傷心，惟被告需為他生活負責，終判被告囚3年2個月。

控罪指，報稱無業的45歲被告麥榮東於去年4月27日，在元朗青山公路元朗段98號地舖「太子珠寶鐘錶公司」內企圖搶劫。案情顯示，當晚約7時，被告手持玻璃樽到珠寶行後，打爆玻璃樽，並大聲向職員喊：「我要錢，依家打劫！」被告在等候職員為他準備現金時，在珠寶行大門大嚷：「我打緊劫！」數十分鐘後警方到場，被告剛開始以座枱鏡對峙，其後開始冷靜及被制服。

控方透露，被告有16次定罪紀錄，其中9次為不誠實盜竊。辯方求情稱被告多年前離家，露宿街頭，犯案前多天無進食，又指本案於一般搶劫案中的暴力程度屬低，被告無意圖用玻璃樽傷害任何人。法官量刑時指，敲碎的玻璃樽能展示武力，屬危險武器，惟被告的遭遇實令人悲哀。