涉在上水擾亂秩序及管有武器　4青年押後再訊

本周日(5日)上水舉行反水貨遊行，最終釀成警民衝突，而在當日有4名青年分別在粉嶺和上水被捕，當中有人涉呼籲他人衝擊警方防線。他們共被控管有攻擊性武器和在公眾地方作擾亂秩序行為等四罪，今(7日)分兩案在粉嶺法院提訊，同樣毋須答辯，分別押後再訊，以待控方繼續調查和索取法律意見。

首案涉及三名被告，他們為20歲男生陳航生、19歲廚師江浩倫和21歲科大生吳睿康。陳被控管有適合用作非法用途的工具並意圖作非法用途罪，指他於本月5日，在上水中心地下管有一支噴漆；江被控在公眾地方作擾亂秩序行為罪，指他在上水港鐵站外煽惑他人衝擊警方防線；吳被控管有攻擊性武器罪，即在上水中心附近管有一把生果刀、一支木棍和一個扳手，據悉吳就是去年7月光復上水遊行時，險從橋上墮下的青年。

控方不反對江和吳保釋，但反對陳保釋，指陳涉及另一宗暴動案，現時獲法庭保釋，透露指當日有示威者用噴漆塗污店舖捲閘，期間有警員截停擬衝入商場的陳，在其背包內發現噴漆和面罩等物。

辯方指陳是新移民，可提供現金及人事擔保。裁判官最終拒絕申請，並將案押後至2月18日再訊。

另一案的被告則為20歲男生吳念聰，他被控管有攻擊性武器罪，指他於同一日，在粉嶺車站外的行人天橋，管有一把鎅刀，他獲准保釋至3月3日再訊。據悉，吳當時乘巴士到上水參加集會，但因巴士改道，最終他在粉嶺落車，隨後被截查時，揭發他疑管有涉案鎅刀。