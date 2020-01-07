舞弊案終極上訴　網台主持稱無妨礙選舉公平進行

2015年區議會選舉前夕，網台男主持鄭永健被指以15萬至20萬港元利誘多個本土派政團在指定選區參選，企圖「鎅走」泛民參選人的選票。鄭與「全民自發」成員顧家豪及陳建隆經審訊後，於2016年在區域法院被裁定串謀選舉舞弊等7罪罪成，鄭被判監4年，其餘兩人被判監2年半及2年4個月。三人去年向上訴庭提出上訴，求推翻定罪失敗，但減刑上訴得直。獲減刑至監禁3年3個月的鄭現已服刑完畢，但他仍要求推翻定罪，終審法院今早(7日)開庭審理其上訴，聽取各方陳詞後，終院決定押後頒布書面裁決。

上訴人鄭永健(34歲)被裁定違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第7(1)條，上訴庭早前指出，該條例立法原意明確，候選人不得因參加選舉而得益。鄭直接或間接地接觸黃學禮、王進洋和梁頌恆等控方證人，表示願意資助他們個人或促使他人在區議會選舉中到指定選區參選，明顯是法例禁止的「舞弊行為」。終院認為條例當中「舞弊地」一詞具有重大且廣泛重要性的法律爭議，今早就該詞彙的詮釋進行討論。

鄭今早無律師代表，他親自向法庭陳詞，重申他在案發時所做的行為，沒有妨礙選舉公平、公開和誠實地進行，他亦沒有剝奪控方證人參選的自由意志，因他們均拒絕了他提出的資助計劃。他又指，條例的立法原意應為約束議員在議會內貪污舞弊的行為，多於規管選舉期間發生的事，因此若將他入罪就會放生「真正嘅罪犯」。

除了鄭永健的陳詞外，終院5名法官亦有聽取律政司代表，以及被法庭委任為「法庭之友」的資深大律師陳政龍的法律觀點，之後便決定押後書面裁決。