修例風波：中電200元餐飲券惠基層　助中小食肆過寒冬

中電向有需要家庭每戶派發總值200港元餐飲券，右為中華電力總裁蔣東強。（中電提供）

反修例風波下百業蕭條，對餐飲業的影響尤甚。中華電力今日(7日)撥款2000萬港元，推出為期4個月的餐飲券計劃「齊飲齊食齊加油」，相關計劃於本月至4月舉行，向有需要家庭每戶派發總值200港元餐飲券，資助他們到參與的食肆內消費，並協助中小企餐飲行業紓緩經營壓力，預計可惠及10萬個家庭。

中華電力與四大餐飲業商會合作，邀請在中電供電範圍內的食肆參與計劃，並透過社福機構向10萬個有需要家庭，包括長者、低收入家庭和劏房戶，每戶派發總值200港元(4張面值50港元)的餐飲券，於參與計劃的食肆用膳，資助他們外出消費，藉此刺激本地餐飲消費，振興經濟。

中華電力總裁蔣東強表示，「齊飲齊食齊加油」計劃現時已有超過500間食肆參加，包括酒樓、茶餐廳、粥麵店及小食店等等。計劃亦已邀得27間社福機構旗下300多個服務單位，轉介有需要家庭，派發餐飲消費券。蔣希望透過計劃，以及一系列的紓困措施，支援社會各階層，讓香港早日重拾經濟動力。