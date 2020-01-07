外科口罩阻95%飛沫防病毒　商會料近半藥房口罩短缺

港九藥房總商會副會長劉愛國表示，由上周五(3日)起，市民到藥房買口罩明顯增多，今日已出現短缺情況，他估計約有50%藥房出現口罩短缺情況，代理商暫時未能確定何時可補充貨源。以其藥房為例，平日每日售80至100盒口罩，近日售出近400盒，數量倍增。現時10個顧客到藥房，平均一半人買口罩，2003年沙士時則10名顧客中約有8人買口罩。

武漢肺炎陰影下，不少市民戴上近期流行的黑色棉質口罩，中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌指出，病人在咳嗽或打噴嚏時可透過飛沫傳播病毒，一般外科口罩可阻隔95%飛沫，有效預防流感病毒及冠狀病毒，棉口罩阻隔功能較低，容易污染，病毒會吸進口罩內，如帶回家清洗更會污染其他衣物。

許指出，呼吸道傳染病如流感、副流感、鼻病毒、肺炎球菌及冠狀病毒等，都是透過飛沫傳播，市民乘搭公共交通工具戴上外科口罩已可預防染病，如乘車到辦公室後便應將口罩棄掉，更換新的口罩，如口罩被沾濕或污糟，阻隔飛沫的功能會減低，應要更換，每日宜換幾個。

至於N95口罩，許樹昌指，此口罩可過濾95%微粒及病毒，是醫護人員在最高危病房例如肺癆病房等使用，口罩貼鼻和貼臉，索緊容易令鼻樑弄損，使用者又會倒吸自己呼出的二氧化碳，可致腦血管舒張致頭痛，醫護人員不宜長時間使用，一般市民無必要使用，如戴上後不適容易用手撥弄，更易污染口罩。他又指，銀粒子口罩並無實際預防流感的實際作用。