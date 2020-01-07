房署女測量師與丈夫呃租津罪成　下周三判刑

房屋署女產業測量師於申請政府租屋津貼時，涉嫌隱瞞其在私人公司工作的丈夫已獲得房屋津貼，在17年內詐騙政府合共逾488萬港元租津。夫婦二人事後同被控一項欺詐罪，法官今午(7日)作出裁決，裁定60歲女被告黃淑珍及其58歲丈夫陸棟才罪名成立，法官將案押後至下星期三(15日)下午聽取求情與判刑，期間兩人須還押監房候判。另外控方表示，將針對兩人向法庭提出財產沒收令。

法官游德康在裁決表示，兩被告結婚20多年，難以相信女被告不知道丈夫有接受房津。她在回應庫務署就其丈夫有否接受房津時含糊其詞，逃避承認有向丈夫公司作出查問，法官指這顯示她不誠實，企圖以虛假陳述誘使庫務署發放房津。

至於男被告，法官亦不接納他在錄影會面中所說，不認為他向公司申領的只是現金津貼，並非房屋津貼的說法。就男被告指公司無指定津貼一定要用於租屋，法官就指他的公司不作此規定，或有體恤員工或調查耗費資源等不同原因，但這對津貼的性質不會有影響，就算其公司在重組後把房屋津貼改名做其他津貼亦然。法官裁定他是知道自己有申領房津，但仍在妻子的申請書上作出不實聲明，因此亦告罪成。