地盤工涉性侵3女網友　事主被指曾提出收錢援交

24歲地盤散工黃子軒被指先後在大廈梯間性侵犯3名女網友的案件，被指遭被告企圖強姦的23歲事主Z今(7日)續於高院出庭接受辯方盤問。

辯方指Z曾供稱在梯間遭被告壓着，背向牆，其後Z轉身見到被告已褪下褲子以陽具磨她下體，但其說法屬不可能，因被告當時穿着4條褲，包括裙褲、緊身長褲、運動短褲及內褲，故不易褪下，Z則表示不知道。

辯方又說出其當日事發的版本稱，當日是Z生日，被告於凌晨以Z不知道的Instagram帳戶祝賀她，Z表示對方要即時出來請她吃消夜，又指可到她住所樓下麥當勞吃。其後Z稱需要1000至1500港元交電話費並提出可做援交，並收取1000至1500港元，且會提供口交服務，被告最終答允到她家。Z於庭上則否認辯方此說法。

辯方續指被告於凌晨約4時到她家門外走廊，Z發現是被告即熱情地攬着他，問他近況並請他進屋。被告拒絕進屋，2人續傾談Z稱交男友故沒有找被告，被告詢問她男友的事，2人開始爭吵，Z怕吵到鄰居最終2人到後樓梯續談。Z則否認辯方此說法。

辯方續稱其後Z問被告有否掛住她，2人並互相撫摸Z亦有撫摸被告陽具。其後Z問被告拿1500港元遭拒絕，Z再其後改口要被告借給她且繼續與被告撫摸及接吻。其後被告反問Z取回早前給她的3500港元，Z拒絕歸還並要求與被告性交，被告拒絕並不歡而散。其後Z稱其男友正買早餐給她吃，叫被告行樓梯離開，被告最終從樓梯離開。辯方指Z其後想起後樓梯的事最終決定誣告被告企圖強姦她。Z於庭上否認辯方此說法且否認有誣告被告。