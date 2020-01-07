武漢肺炎︰台提升旅遊疫情建議等級　籲做好防疫措施

湖北武漢市爆發不明原因肺炎，引起各界關注。台灣的衞福部疾病管制署周二（7日）宣布，即日起將武漢市的旅遊疫情建議等級列為第一級注意，提醒民眾前往武漢及鄰近區域，應做好防疫措施，包括避免接觸禽畜類動物、生食肉品、避免接觸病患和勤洗手等。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，大陸目前已出現的59宗病例，都在去年12月12日至29日之間發病，其中7宗病例為重症，其餘病情穩定；目前未發現有明顯人傳人證據，亦未有醫護人員感染，病原鑑定及感染源仍在調查中，但已排除流感、禽流感、腺病毒、SARS和MERS。

劉定萍又指，世界衞生組織認為，大陸部分病例是魚類及活畜市場員工，感染源可能與動物有關，暫不建議實施旅遊及貿易限制。

針對武漢直飛台灣航班的登機檢疫事宜，疾管署副署長莊人祥表示，至今已執行12航班，共檢疫1097名旅客及機組人員，其中9人有出現相關症狀，但就醫後確認2人為流感、2人為一般感冒、1人患支氣管炎，另有3人症狀已改善或痊愈，1名給予衞教及24小時敬告單，均由地方政府衞生局持續追蹤關懷。

此外，台疾管署周一（6日）已發函大陸衞健委，希望對方同意讓台灣派專家到武漢了解疫情。莊人祥表示，對方回覆已有收到信函，會依程序處理。