政Whats噏：尹兆堅例遲申入委員會　建制派促解釋清楚

立法會議員尹兆堅(肥尹)尋日(6號)逾期申請參加立法會工‍務小組委員會，委員會主席盧偉國決定喺下次會議，即1月15號，將會加入相關議程項目，考慮肥尹嘅要求。其實肥尹都唔係第一次遲㗎喇，佢舊年12月頭先逾期申請加入保安事務委員會，不過逾期申請加入都唔係一定可以開綠燈，唔知肥尹今次入唔入到喇！

肥尹話自己一向跟開工務小組委員會嘅嘢，只不過舊年10月開季嗰陣，就嚟到區議會選舉，佢擔心分身乏術，所以無入到委員會，一搞掂選舉就已經向秘書處申請入返。問到擔唔擔心建制派議員會刁難，肥尹指工務委員會關工程事，無政治問題，佢因政治原因加入嘅保安事務委員會都無人阻，所以唔擔心喎。

主席盧偉國表示按一般做法，由委員們決定係咪接受遲加入嘅申請。事關2014年嗰陣，12名建制派議員申請逾期加入工‍務小組委員會，當時正副主席都係民主派議員，申請嘅議員要出席會議解釋申請原因。同係工‍務小組委員會委員嘅陳克勤表示佢個人唔會反對肥尹加入嘅，但建制派仲未討論，陳仲話肥尹都唔係報名期間病，要得到委員會同意先得㗎。

另一個委員陳恒鑌就話民主派議員2014年刻意阻撓建制派議員加入，搞到建制派好似要求佢哋咁。陳話既然民主派做落呢個規矩，佢哋都要聽下肥尹有咩原因要加入。佢話自己就唔會刁難肥尹嘅，不過就話民主派早知今日又何必當初呢？委員周浩鼎就表示唔反對肥尹加入，不過都想聽下佢有咩原因要咁遲先入，如果係想入嚟玩嘢拉布就唔要得喇！