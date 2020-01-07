4宗襲警案警員身份處理手法不一　官質疑準則

觀塘法院今日(7日)處理4宗襲警舊案，但4宗案件的警員身份處理均有不同，分別是匿名、只出警號及出全名和警號，對此裁判官亦一度問控方「究竟準則喺邊？」控方回應每宗案件皆有諮詢律政司意見，由於現時仍等候東區法院就警員匿名令作裁決，故名字及警號已曝光的便不會再申請匿名，新案則會一概將控罪書上的警員匿名處理。

今天再提堂的襲警舊案，包括被控於去年8月3日在黃大仙襲警的曾天樂(20歲)和嚴世宏(20歲)，二人分別被控襲擊警員23401楊修毅及警長58291徐兆雄，嚴被加控同日同地襲擊另一名警員19058麥永祥，二人案件押後2月20及2月4日再訊。

而一名被控於11月11日在將軍澳襲警的男文員龔逸勤(18歲)，控方今申請修改其襲警罪，將襲擊警員A改為警員X，據悉是同一名警員，只是代號有變。辯方表明反對有關修改，惟裁判官稱稍後東區法院將就警員匿名令作出裁決，故暫不處理，案件現押後2月18日再訊。

被指口咬警長的41歲女被告韋秋盈，現被加控多一項襲警罪，兩罪均指她於去年11月29日在九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心地下大堂內，兩度襲擊緝警署警長49734，案件現押後2月14日再訊。

各名被告皆暫毋須答辯，繼續保釋。