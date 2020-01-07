政Whats噏：謝偉俊將區會當立會　以牙還牙狂提規程問題

灣仔區議會今日(7日)開會，由於今屆該區建制派同非建制派分別有4席同9席，令一向有主導權嘅建制派頓變少數。作為獨立建制派嘅雙料議員、身兼灣仔區議員同立法會議員嘅謝偉俊(Paul)今日會上就不斷提出規程問題。平時民主派經常喺立法會提出規程問題玩嘢，唔通Paul依家就喺區議會有樣學樣、以牙還牙？

灣仔區議會今日舉行今屆首次會議，要選出正、副主席。主持會議嘅民政事務專員(DO)陳天柱宣布收到兩份主席提名，分別係今屆連任嘅民主派區議員楊雪盈同已經四度連任嘅獨立建制派黃宏泰。而當DO話開始投票時，Paul就突然提出規程問題，要求加插候選人發言程序，希望候選人闡述理念同回應議員質詢。此時楊就表明唔發言，但DO就唔記得咗畀黃發言，惹嚟Paul不斷提出規程問題狙擊。

Paul見楊唔發言就話，立法會大會或內務委員會選主席時，候選人都要接受質詢，質疑民主派成日話要提高議會透明度，依家就「講一套、做一套」，而黃亦都附和批評民主派「比建制更唔民主」。今次民主派真係抵畀人話有口話人，冇口話自己喇。